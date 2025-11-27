Мбаппе, Кукурелья, Обамеянг, Райс, Витинья, Хименес – в команде недели ЛЧ
УЕФА опубликовал команду недели в ЛЧ.
Опубликована символическая сборная 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Вратарь: Марк Флеккен («Байер»);
Защитники: Марк Кукурелья («Челси»), Йерди Схаутен (ПСВ), Хосе Хименес («Атлетико»), Анан Халайли («Юнион»);
Полузащитники: Роберт Силва («Копенгаген»), Деклан Райс («Арсенал»), Витинья («ПСЖ»), Шарль де Кетеларе («Аталанта»);
Нападающие: Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель»), Килиан Мбаппе («Реал»).
Изображение: uefa.com
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
