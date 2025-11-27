Агент Эдерсона считает, что хавбек подойдет «Барсе»: «Его контракт с «Аталантой» близок к концу, они могут снизить цену до 30-40 млн. Он один из лучших на своей позиции»

Агент: Эдерсон мог бы адаптироваться к системе «Барселоны».

Агент Андре Кюри, представляющий полузащитника «Аталанты» Эдерсона, высказался о будущем игрока и о том, как он впишется в систему «Барселоны».

Контракт бразильца с итальянским клубом действует до июня 2027 года.

«Эдерсон мог бы очень хорошо адаптироваться к системе «Барселоны», обладая хорошей физической формой и выносливостью.

Это хорошая возможность, потому что его контракт подходит к концу. «Аталанта » не хотела его продавать, несмотря на крупные предложения. Я думаю, что они оформят трансфер зимой или летом.

[«Аталанта» просила] много денег – от 60 до 75 млн евро. Он приближается к окончанию контракта, поэтому они могут снизить цену вдвое – до 30-40 млн евро. Но это потрясающий игрок, один из лучших по статистике в Европе на своей позиции», – сказал Кюри в эфире Cadena SER.