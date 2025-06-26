Перрен намерен зарабатывать около 1 млн евро в год в «Краснодаре». Вингер открыт к переходу, «Осер» хочет 5 млн евро
Гаэтан Перрен не против перехода в «Краснодар».
Российский клуб ведет переговоры о трансфере 29-летнего полузащитника «Осера».
Ранее появилась информация, что «быки» предложили три миллиона евро за вингера.
По данным Sport24, французская команда хочет получить около пяти миллионов евро в качестве компенсации.
Французский футболист не против выступать в России, однако намерен получать в «Краснодаре» на уровне главных лидеров команды и зарабатывать порядка миллиона евро в год, не считая бонусов.
Отмечается, что клуб внимательно изучает ситуацию и взял паузу для оценки финансовых параметров сделки.
В прошлом сезоне Гаэтан Перрен забил 10 голов и отдал 11 результативных передач в прошлом сезоне Лиги 1, став лучшим ассистентом турнира.
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
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