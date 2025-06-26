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Перрен намерен зарабатывать около 1 млн евро в год в «Краснодаре». Вингер открыт к переходу, «Осер» хочет 5 млн евро

Гаэтан Перрен не против перехода в «Краснодар».

Российский клуб ведет переговоры о трансфере 29-летнего полузащитника «Осера».

Ранее появилась информация, что «быки» предложили три миллиона евро за вингера.

По данным Sport24, французская команда хочет получить около пяти миллионов евро в качестве компенсации.

Французский футболист не против выступать в России, однако намерен получать в «Краснодаре» на уровне главных лидеров команды и зарабатывать порядка миллиона евро в год, не считая бонусов.

Отмечается, что клуб внимательно изучает ситуацию и взял паузу для оценки финансовых параметров сделки.

В прошлом сезоне Гаэтан Перрен забил 10 голов и отдал 11 результативных передач в прошлом сезоне Лиги 1, став лучшим ассистентом турнира.

«Ювентус» против «Манчестер Сити» на клубном ЧМ. Кто победит?4100 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
Манчестер СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
logoГаэтан Перрен
возможные трансферы
logoпремьер-лига Россия
logoлига 1 Франция
logoКраснодар
logoОсер
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