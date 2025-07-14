Перрен в «Краснодаре» будет зарабатывать до 2 млн евро в год с бонусами. Хавбек получит 200 тысяч за 15+ результативных действий (Sport24)
Гаэтан Перрен может получать до 2 миллионов евро в год в «Краснодаре».
Французский полузащитник близок к переходу в российскую команду.
«Перевод денег между клубами уже состоялся, «Осер» получил средства.
Стороны уже согласовали условия личного контракта. Фиксированная часть зарплаты составит 1,5 миллиона евро в год, а с учетом бонусов общая сумма может достигнуть 2 миллионов.
В контракт включены премии за результативность – 200 тысяч евро за 15 и более голевых действий за сезон.
Остальные бонусы – 300 тысяч евро за участие более чем в 30 матчах за сезон, а также премиальные за чемпионство в РПЛ и победу в Кубке России», – сообщил источник Sport24.
В прошлом сезоне Гаэтан Перрен забил 10 голов и отдал 11 результативных передач в прошлом сезоне Лиги 1, став лучшим ассистентом турнира.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
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