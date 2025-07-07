Перрен подпишет с «Краснодаром» 3-летний контракт («Чемпионат»)
Гаэтан Перрен подпишет долгосрочный контракт с «Краснодаром».
Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Краснодар» и «Осер» договорились о переходе 29-летнего вингера за 4,5 млн евро.
По информации «Чемпионата», соглашение Перрена с российским клубом будет рассчитано на 3 года. «Краснодар» еще не перевел «Осеру» деньги за трансфер, но решил вопрос их доставки.
В минувшем сезоне Лиги 1 Перрен отметился 10 голами и 11 результативными передачами в 34 матчах, став лучшим ассистентом турнира. Статистику футболиста можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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