Перрен подпишет с «Краснодаром» 3-летний контракт («Чемпионат»)

Гаэтан Перрен подпишет долгосрочный контракт с «Краснодаром».

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил , что «Краснодар» и «Осер » договорились о переходе 29-летнего вингера за 4,5 млн евро.

По информации «Чемпионата», соглашение Перрена с российским клубом будет рассчитано на 3 года. «Краснодар » еще не перевел «Осеру» деньги за трансфер, но решил вопрос их доставки.

В минувшем сезоне Лиги 1 Перрен отметился 10 голами и 11 результативными передачами в 34 матчах, став лучшим ассистентом турнира. Статистику футболиста можно найти здесь .