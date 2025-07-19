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«Мы сегодня ###### коней». Часть игроков молодежки «Спартака» подхватила кричалку фанатов после победы над ЦСКА в МФЛ

Игроки молодежки «Спартака» скандировали матерную кричалку после победы над ЦСКА.

Случилось это после победы в дерби над ЦСКА (1:0) в 15-м туре МФЛ. 

После победы фанаты красно-белых скандировали кричалку «Мы сегодня ###### коней». Некоторые футболисты молодежной команды «Спартака» подхватили кричалку. Видео появилось в телеграм-канале Ultras Action.

В 2022 году за этот же заряд на несколько матчей дисквалифицировали игрока молодежки «Спартака» Михаила Пилипенко.

«Мы сегодня ###### коней». Хавбек молодежки «Спартака» Пилипенко скандировал с фанатами кричалку после победы над ЦСКА в МФЛ

3 игрока молодежки ЦСКА скандировали «##### «Спартак», #####» с фанатами после победы в дерби. Их дисквалифицировали на 2 матча МФЛ

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Опубликовано: Sports
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