«Мы сегодня ###### коней». Часть игроков молодежки «Спартака» подхватила кричалку фанатов после победы над ЦСКА в МФЛ
Игроки молодежки «Спартака» скандировали матерную кричалку после победы над ЦСКА.
Случилось это после победы в дерби над ЦСКА (1:0) в 15-м туре МФЛ.
После победы фанаты красно-белых скандировали кричалку «Мы сегодня ###### коней». Некоторые футболисты молодежной команды «Спартака» подхватили кричалку. Видео появилось в телеграм-канале Ultras Action.
В 2022 году за этот же заряд на несколько матчей дисквалифицировали игрока молодежки «Спартака» Михаила Пилипенко.
«Мы сегодня ###### коней». Хавбек молодежки «Спартака» Пилипенко скандировал с фанатами кричалку после победы над ЦСКА в МФЛ
3 игрока молодежки ЦСКА скандировали «##### «Спартак», #####» с фанатами после победы в дерби. Их дисквалифицировали на 2 матча МФЛ
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