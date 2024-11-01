ЦСКА обыграл «Спартак» и досрочно стал чемпионом Молодежной футбольной лиги
ЦСКА досрочно стал чемпионом МФЛ.
Случилось это сегодня в гостевом матче предпоследнего 27‑го тура Молодежной футбольной лиги, где армейцы обыграли «Спартак» (3:1).
ЦСКА набрал 66 очков и за тур до конца чемпионата обеспечил себе золотые медали, «Спартак» идет третьим (50 баллов).
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Академии ЦСКА
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