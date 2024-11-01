ЦСКА обыграл «Спартак» и досрочно стал чемпионом Молодежной футбольной лиги

ЦСКА досрочно стал чемпионом МФЛ.

Случилось это сегодня в гостевом матче предпоследнего 27‑го тура Молодежной футбольной лиги, где армейцы обыграли «Спартак » (3:1).

ЦСКА набрал 66 очков и за тур до конца чемпионата обеспечил себе золотые медали, «Спартак» идет третьим (50 баллов).