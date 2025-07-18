Мостовой о Fan ID: «Никто не может объяснить, зачем это нужно. Стадионы вроде заполняются, но активные фанаты так и не ходят. Никакого шума нет»

Александр Мостовой не понимает смысл существования Fan ID.

«Изначально я был ни за, ни против. Я не понимал ни логику, ни смысла, зачем это нужно. Прошло несколько лет, и никто не может толком объяснить.

Мне было все равно – сделать паспорт болельщика или нет, как было во время чемпионата мира в России. Активные фанаты, которые отказались посещать стадион, так и не ходят.

Я смотрю, что стадионы вроде заполняются. Никакого шума нет», – сказал бывший полузащитник сборной России, «Спартака » и «Сельты» Мостовой .