Мостовой о Fan ID: «Никто не может объяснить, зачем это нужно. Стадионы вроде заполняются, но активные фанаты так и не ходят. Никакого шума нет»
Александр Мостовой не понимает смысл существования Fan ID.
«Изначально я был ни за, ни против. Я не понимал ни логику, ни смысла, зачем это нужно. Прошло несколько лет, и никто не может толком объяснить.
Мне было все равно – сделать паспорт болельщика или нет, как было во время чемпионата мира в России. Активные фанаты, которые отказались посещать стадион, так и не ходят.
Я смотрю, что стадионы вроде заполняются. Никакого шума нет», – сказал бывший полузащитник сборной России, «Спартака» и «Сельты» Мостовой.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: News.ru
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