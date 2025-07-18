18-летний форвард «Реала» Эндрик сыграл свадьбу c 22-летней моделью. Церемония прошла в Испании

Нападающий «Реала» Эндрик сыграл свадьбу.

Брачная церемония состоялась в Испании.

Футболист и модель начали встречаться в декабре 2023 года. Сейчас бразильцу 18 лет, а его избраннице 22 год. Они официально женаты с сентября 2024 года. Тогда они оформили брак, но только сейчас сыграли свадьбу.

Как сообщалось ранее, в «Мадриде» беспокоятся , что отношения могут отвлечь игрока сборной Бразилии от футбола.

Эндрик рассказывал , что у них с Габриэли есть особый контракт. Они обязаны говорить «я тебя люблю» как можно чаще, некоторые слова и «резкая смена поведения» запрещены.

Фото: instagram.com/endrick