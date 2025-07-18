18-летний форвард «Реала» Эндрик сыграл свадьбу c 22-летней моделью. Церемония прошла в Испании
Нападающий «Реала» Эндрик сыграл свадьбу.
Брачная церемония состоялась в Испании.
Футболист и модель начали встречаться в декабре 2023 года. Сейчас бразильцу 18 лет, а его избраннице 22 год. Они официально женаты с сентября 2024 года. Тогда они оформили брак, но только сейчас сыграли свадьбу.
Как сообщалось ранее, в «Мадриде» беспокоятся, что отношения могут отвлечь игрока сборной Бразилии от футбола.
Эндрик рассказывал, что у них с Габриэли есть особый контракт. Они обязаны говорить «я тебя люблю» как можно чаще, некоторые слова и «резкая смена поведения» запрещены.
Фото: instagram.com/endrick
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Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм Эндрика
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