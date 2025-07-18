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Генсек РФС Митрофанов: «Доходность РПЛ выросла в 5 раз с 2021-го, Кубка – в 16 раз, Суперкубка – в 14 раз»

Генсек РФС высказался на тему доходов Мир РПЛ.

– Премьер-лига, высшая лига, допустим, в Европе, их показывают по телевизору, они продают атрибутику, у них масса фанатов. Мы бы хотели видеть, чтобы эти клубы были финансово самостоятельными, чтобы 50-60% их бюджета не приходилось дотировать тем или иным донорам?

– Такая задача стоит и перед регуляторами, организаторами соревнований, и перед самими профессиональными клубами. Конечно, они хотят быть максимально стабильны в своем существовании, независимы.

Вы практически полностью описали структуру доходов, с помощью которой финансируется профессиональный спорт, профессиональный футбол: доходы от спонсоров и рекламодателей, доходы от централизованной продажи телевизионных прав, доходы от проведения матчевых мероприятий — то есть это билеты, питание, мерчандайзинг на стадионах. И доходы от трансферной деятельности, то есть от подготовки футболистов и их продажи.

Вот четыре основных направления, с помощью которых финансируются футбольные клубы. И там для успешного развития нужно найти баланс между всеми этими направлениями. У нас очень долго отсутствовала такая составляющая доходов, как доходы от централизованной продажи медиаправ. Совместными усилиями РФС и клубов мы провели большую работу, с 2021 года доходность, например, Российской премьер-лиги выросла в пять раз, Суперкубка России – в 14 раз, Кубка России – в 16 раз, – сказал Максим Митрофанов.

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Опубликовано: Sports
Источник: «Бизнес ФМ»
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