Ракитич стал техническим директором «Хайдука», в котором завершил карьеру
Иван Ракитич назначен техническим директором «Хайдука».
Сегодня бывший футболист официально вступил в новую должность. В этой роли Иван станет одним из помощников спортивного директора хорватского клуба Горана Вучевича. Экс-игрок сборной Хорватии будет отвечать за игроков и технический персонал основной команды.
1 июля истек срок соглашения 37-летнего Ракитича с «Хайдуком», за который он играл в сезоне-2024/25. 7 июля экс-полузащитник, в прошлом выступавший за «Барселону», «Севилью» и другие клубы, объявил о завершении игровой карьеры.
Фото: hajduk.hr
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Хайдука»
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