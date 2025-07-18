Ракитич стал техническим директором «Хайдука», в котором завершил карьеру

Иван Ракитич назначен техническим директором «Хайдука».

Сегодня бывший футболист официально вступил в новую должность. В этой роли Иван станет одним из помощников спортивного директора хорватского клуба Горана Вучевича. Экс-игрок сборной Хорватии будет отвечать за игроков и технический персонал основной команды.

1 июля истек срок соглашения 37-летнего Ракитича с «Хайдуком », за который он играл в сезоне-2024/25. 7 июля экс-полузащитник, в прошлом выступавший за «Барселону», «Севилью» и другие клубы, объявил о завершении игровой карьеры.

Фото: hajduk.hr