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Гонсало из «Реала» получил 10 предложений от клубов Англии, Италии и Испании (El Chiringuito TV)

Гонсало Гарсия из «Реала» привлек внимание десятка европейских клубов.

Как сообщает El Chiringuito TV, нападающим мадридцев интересуются команды из Англии, Италии и «половины Испании».

Утверждается, что 21-летний футболист уже получил десять трансферных предложений.

Ранее он стал одним из лидеров в гонке бомбардиров клубного чемпионата мира. Форвард «Реала» забил 4 гола на турнире. 

Вместе с тем, по данным Cadena SER, испанцу пока не гарантировано место в основном составе «сливочных». Все указывает на то, что тренеру и руководству придется выбирать между Гарсией и Эндриком, который еще не играл на КЧМ из-за травмы.

Напомним, в контракте Гарсии прописаны отступные в размере 50 млн евро.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер El Chiringuito TV
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