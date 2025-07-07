Гонсало из «Реала» получил 10 предложений от клубов Англии, Италии и Испании (El Chiringuito TV)
Гонсало Гарсия из «Реала» привлек внимание десятка европейских клубов.
Как сообщает El Chiringuito TV, нападающим мадридцев интересуются команды из Англии, Италии и «половины Испании».
Утверждается, что 21-летний футболист уже получил десять трансферных предложений.
Ранее он стал одним из лидеров в гонке бомбардиров клубного чемпионата мира. Форвард «Реала» забил 4 гола на турнире.
Вместе с тем, по данным Cadena SER, испанцу пока не гарантировано место в основном составе «сливочных». Все указывает на то, что тренеру и руководству придется выбирать между Гарсией и Эндриком, который еще не играл на КЧМ из-за травмы.
Напомним, в контракте Гарсии прописаны отступные в размере 50 млн евро.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер El Chiringuito TV
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