Эндрик не хочет уходить в аренду из «Реала»
Эндрик не намерен покидать «Реала» в это межсезонье.
По данным As, 18-летний форвард категорически против аренды в другую команду.
«Он в самом большом и важном клубе мира», – сказал источник As, близкий к футболисту.
В прошлом сезоне Эндрик поучаствовал в 22 матчах Ла Лиги, забив гол и проводя в среднем на поле 16 минут.
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
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