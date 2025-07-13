Эндрик не хочет уходить в аренду из «Реала»

Эндрик не намерен покидать «Реала» в это межсезонье.

По данным As, 18-летний форвард категорически против аренды в другую команду.

«Он в самом большом и важном клубе мира», – сказал источник As, близкий к футболисту.

В прошлом сезоне Эндрик поучаствовал в 22 матчах Ла Лиги , забив гол и проводя в среднем на поле 16 минут.