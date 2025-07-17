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Ванда об интересе к ее жизни: «Я добавляю немного остроты. Стараюсь извлечь выгоду из того, что другие воспринимают как проблему или вторжение в личную жизнь»

Ванда Нара ответила на вопрос об интересе к ее жизни.

– Как вам удается совмещать постоянное присутствие в СМИ и личную жизнь?

– Сейчас я к этому привыкла и знаю, как с этим справляться. Мои дети родились у такой матери, и они тоже знают, как с этим быть.

Помню, в ранние годы многие спрашивали: «Как долго это будет продолжаться?» «Сколько еще скандалов у нее будет?» Думаю, со мной происходит то же самое, что и со многими людьми и семьями. В моей жизни много всего происходит, но у меня есть и близкие, мои друзья, которые связывают меня с настоящим, с тем, что важно в жизни.

– Почему ваша жизнь привлекает столько внимания?

– Моя жизнь, мой образ жизни и мои решения всегда привлекали внимание. Думаю, если бы какой-нибудь водитель развелся, журналисты освещали бы и это.

В моем случае, кто знает, может быть, я тоже добавляю немного остроты (смеется). Я стараюсь извлечь выгоду из того, что другие могут воспринимать как хаос, проблему или вторжение в личную жизнь, – сказала бывшая жена Мауро Икарди.

Ванда о детях: «Расставание с Икарди – пример для дочерей, как не допускать определенных ситуаций с мужчиной, а для сыновей – пример, как они могут потерять любовь всей жизни»

Ванда Нара «общается» с футболистом, играющим на КЧМ: «Кто он? Вы никогда не узнаете»

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Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Nacion
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