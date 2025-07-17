Ванда о детях: «Расставание с Икарди – пример для дочерей, как не допускать определенных ситуаций с мужчиной, а для сыновей – пример, как они могут потерять любовь всей жизни»

Бывшая жена Мауро Икарди высказалась о детях.

У Ванды Нары и Мауро Икарди есть два совместных ребенка. У Нары также есть еще трое детей от предыдущего брака с футболистом Макси Лопесом.

– Что бы вы хотели, чтобы ваши дети знали о вас, когда вырастут?

– Что они всегда мой приоритет. Они движущая сила всего и причина всех моих поступков и каждого решения – хорошего или плохого.

Решение расстаться с Мауро, несмотря на всю связанную с этим вину, послужило примером для моих дочерей в будущем не допускать определенных ситуаций с мужчиной, а для моих сыновей – примером того, что если они будут вести себя так же, как Мауро, они могут потерять любовь всей своей жизни, – сказала Ванда Нара.