  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «У Ванды Нары роман с игроком «ПСЖ», кажется, она с Хакими». Журналистка Латорре о бывшей жене Икарди
102

«У Ванды Нары роман с игроком «ПСЖ», кажется, она с Хакими». Журналистка Латорре о бывшей жене Икарди

Ашраф Хакими, возможно, встречается с Вандой Нарой.

Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на журналистку Яни Латорре.

«У меня есть данные про игрока «ПСЖ», с которым у Ванды отношения. Это самый завидный жених команды, и он знаком с Мауро по игре за «Пари Сен-Жермен». Кажется, она с марокканцем Хакими. Я слежу за историей, чтобы узнать, как все началось.

Мне сказали, что у Ванды роман с игроком «ПСЖ». У меня буквально голова кругом, мне нет покоя. Но я не остановлюсь, пока точно не узнаю, кто это», – рассказала Латорре для GSM.

Спекуляции о возможном романе Хакими и Ванды начались после того, как она опубликовала видео в сторис инстаграма после победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов в Мюнхене. В ролике она, по-видимому, обращалась к Хакими со словами «Я же говорила тебе».

Напомним, что Ванда 11 лет состояла в отношениях с нападающим Мауро Икарди, ранее выступавшим за «Интер» и «ПСЖ», а сейчас играющим за «Галатасарай». Икарди начал встречаться с Нарой, когда она еще была в браке с его партнером по «Сампдории» Макси Лопесом.

Отметим, что Икарди и Хакими вместе играли за «ПСЖ».

Ванда подала в суд на Икарди – за нападение и насилие. Теперь точно конец истории?

Россия против Нигерии. Кто победит в товарищеском матче?1031 голос
РоссияСборная России по футболу
Будет ничьяФИФА
НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовано: Sports
Источник: Daily Star
logoВанда Нара
logoАшраф Хакими
logoГалатасарай
logoлига 1 Франция
девушки и спорт
logoМауро Икарди
светская хроника
logoвысшая лига Турция
logoПСЖ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Икарди намекнул на помолвку с Суарес, запостив эмодзи с кольцом и сердцем и фото с возлюбленной. Форвард «Галатасарая» разводится с Вандой, которая потребует 500 тысяч евро в месяц
258 мая, 16:14
Ванда подала в суд на Икарди – за нападение и насилие. Теперь точно конец истории?
9115 марта, 05:31
Слушания по расторжению брака Икарди и Нары начнутся 11 марта. Ванда потребует у футболиста 500 тысяч евро в месяц
8922 февраля, 10:23
Экс-форвард «Спартака» Бальде назвал ошибкой измену с Вандой: «У них с Икарди нет сердца. Я предал любовь всей моей жизни. Я здесь, чтобы бороться за тебя»
379 февраля, 08:50
У Икарди изъяли телефон из-за обвинений от Ванды в гендерном насилии и шантажа интимными фото и видео. Игрок «Галатасарая» пока не дает пароль
6816 января, 16:53
Главные новости
Газизов поднимет вопрос о расширении РПЛ: «Мы даже Бразилии уступаем – мало играем. Большие клубы в мире играют под 50 матчей, у нас получается 36»
514 минут назад
Экс-хавбек США Бедойя о конфликте Трампа и Маска: «Неужели люди удивлены, что два самых нарциссичных, социопатических и эгоистичных человека поссорились?»
1427 минут назад
Стадион в форме какого животного есть в мире? И еще 19 вопросов про стадионы мира
29 минут назадТесты и игры
Трезеге о Мбаппе в «Реале»: «Он постарается отомстить всем на КЧМ. Наличие Килиана в команде – это скорее решение, чем проблема. Остается в числе трех-четырех лучших игроков мира»
846 минут назад
Хейсен о Роналду: «Криштиану – один из лучших в истории. Сыграть против него – мечта. Посмотрим, смогу ли я его остановить»
19сегодня, 09:14
«Аталанта» склоняется к назначению Юрича. Клуб намерен сохранить стиль Гасперини
16сегодня, 09:14
Бекхэм станет рыцарем. Теперь у Дэвида будет статус сэра, у Виктории – леди (The Sun)
61сегодня, 08:59
«Арсенал» рассматривает Кепу в качестве подмены Райе. Отступные вратаря «Челси» – 5 млн фунтов
29сегодня, 08:58
Тедеев о детском футболе: «Нам презентуют западные программы – мы перестали уважать себя, похоронили наработки Лобановского, Бескова. В Европе делают то, что мы делали в советских дворах»
63сегодня, 08:44
Дуду о самом популярном клубе России: «ЦСКА, конечно. Даже в Бразилии! Раньше говорили только о нем и «Спартаке», но больше об армейцах»
12сегодня, 08:42
Ко всем новостям
Последние новости
«Аталанта» договорилась с Юричем о назначении главным тренером. Контракт – до 2027-го (Фабрицио Романо)
1 минуту назад
Пирло о похожих на него игроках: «Де Йонг контролирует игру из глубины, Чалханоглу впечатляет техническими навыками, Ровелла демонстрирует великолепный игровой интеллект»
210 минут назад
Ямаль получил три звезды от Marca за матч с Францией – максимальная оценка, Мбаппе – 2 звезды, Дембеле и Педри – одну. У Меньяна и трех защитников Франции – прочерк
214 минут назад
Гатти может перейти в «Наполи» или «Астон Виллу». «Юве» отказывается повысить до 3 млн евро зарплату защитника (Джанлука Ди Марцио)
226 минут назад
«Тоттенхэм» выплатит Постекоглу 4 млн фунтов в случае увольнения
137 минут назад
Анчелотти о целях в Бразилии: «Побороться за победу на ЧМ и вернуть сборную на лидирующие позиции»
38 минут назад
Тедеев об игре «Акрона» на стадионе в Самаре: «Тяжело, приходится мириться. Если бы клуб играл в Тольятти, было бы в разы больше болельщиков»
248 минут назад
Матч Россия – Нигерия начнется с минуты молчания в память о жертвах теракта в Брянской области
52 минуты назад
Вахания хотел бы попробовать себя в Серии А: «Не совсем аутсайдер, но команда из середины таблицы – почему нет? Надо выйти на сильный уровень в РПЛ»
359 минут назад
Рекордсмен «Сочи» по числу матчей и ассистов Бурмистров завершил карьеру в 35 лет
1сегодня, 09:28