«У Ванды Нары роман с игроком «ПСЖ», кажется, она с Хакими». Журналистка Латорре о бывшей жене Икарди

Ашраф Хакими, возможно, встречается с Вандой Нарой.

Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на журналистку Яни Латорре.

«У меня есть данные про игрока «ПСЖ», с которым у Ванды отношения. Это самый завидный жених команды, и он знаком с Мауро по игре за «Пари Сен-Жермен ». Кажется, она с марокканцем Хакими. Я слежу за историей, чтобы узнать, как все началось.

Мне сказали, что у Ванды роман с игроком «ПСЖ». У меня буквально голова кругом, мне нет покоя. Но я не остановлюсь, пока точно не узнаю, кто это», – рассказала Латорре для GSM.

Спекуляции о возможном романе Хакими и Ванды начались после того, как она опубликовала видео в сторис инстаграма после победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов в Мюнхене. В ролике она, по-видимому, обращалась к Хакими со словами «Я же говорила тебе».

Напомним, что Ванда 11 лет состояла в отношениях с нападающим Мауро Икарди , ранее выступавшим за «Интер» и «ПСЖ», а сейчас играющим за «Галатасарай ». Икарди начал встречаться с Нарой, когда она еще была в браке с его партнером по «Сампдории» Макси Лопесом.

Отметим, что Икарди и Хакими вместе играли за «ПСЖ».

Ванда подала в суд на Икарди – за нападение и насилие. Теперь точно конец истории?