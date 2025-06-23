  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ванда Нара «общается» с футболистом, играющим на КЧМ: «Кто он? Вы никогда не узнаете»
14

Ванда Нара «общается» с футболистом, играющим на КЧМ: «Кто он? Вы никогда не узнаете»

Ванда Нара рассказала, что «общается» с футболистом, играющим на КЧМ.

«Когда я просыпаюсь, у меня куча сообщений в WhatsApp. 

Я смотрю клубный чемпионат мира, но не просто так. Я общаюсь с парнем, который там играет. Кто он? Вы никогда этого не узнаете», – сказала бывшая жена Мауро Икарди в эфире шоу Tarde de Tertulia. 

Ранее сообщалось, что у Нары могут быть отношения с защитником «ПСЖ» Ашрафом Хакими, но сама аргентинка опровергла эти слухи. 

Что теперь будет с «Торпедо»?14971 голос
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sportmediaset
logoПСЖ
logoАшраф Хакими
logoчемпионат мира среди клубов
светская хроника
logoВанда Нара
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Симеоне о вылете с КЧМ: «Мы выложились полностью. Набрать 6 очков – это неплохо, но матч с «ПСЖ», в котором каждое решение причиняло «Атлетико» вред, обрек нас на неудачу»
632 минуты назад
Лионелю Месси исполнилось 38 лет
3852 минуты назад
Кто из английских звезд болеет за «Манчестер Сити»?
55 минут назадСпецпроект
«Ноттингем» и «Ювентус» согласовали переход Веа и Мбангула за 22 млн евро. Англичанам еще нужно договориться с игроками
6сегодня, 21:25
«Атлетико» не вышел из группы на клубном ЧМ. У команды Симеоне нет трофеев 4 сезона
76сегодня, 21:07
Клубный ЧМ. Групповой этап. «ПСЖ» победил «Сиэтл», «Атлетико» обыграл «Ботафого», но выбыл, «Интер Майами» Месси встретится с «Палмейрасом»
173сегодня, 21:03
«ПСЖ» выиграл группу В на клубном ЧМ, «Ботафого» стал 2-м, «Атлетико» не вышел в 1/8 финала, заняв 3-е место
30сегодня, 21:02
«Интер» выкупил Залевского у «Ромы» за 6 млн евро
7сегодня, 20:43
Аршавина не удивил Пьянич: «Он большой мастер, но уже старый. Сколько он забил и отдал? Не больше пяти‑шести в сумме»
7сегодня, 20:31
«МЮ» надеется увидеть «Хейлунда 2.0» в следующем сезоне и не хочет продавать форварда. В клубе считают, что Расмус лучше, чем всем кажется
18сегодня, 20:25
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» предложил «Порту» меньше 30 млн евро за Консейсау и получил отказ. Есть клубы, готовые заплатить больше
627 минут назад
«Аль-Кадисия» предложила Кину 15 млн евро в год и готова выплатить «Фиорентине» 52 млн отступных
39 минут назад
«Ювентус» провел предварительные переговоры с агентами Дэвида. У форварда есть предложения из Саудовской Аравии
150 минут назад
Хакими набрал 12 очков за гол и сухой матч с «Сиэтлом». Он самый популярный защитник в фэнтези КЧМ
52 минуты назадФэнтези
«Интер Майами» – «Палмейрас». Онлайн-трансляция начнется в 04:00
352 минуты назад
Лукаку хочет играть до 40 лет, как Роналду: «Слишком сильно люблю футбол. Вот почему у меня дома весь этот спортинвентарь. Тренируясь, я получаю возможность играть дальше»
657 минут назад
Маунт не планирует покидать «МЮ». Хавбек хочет работать с клубом весь сезон
4сегодня, 21:16
Гол Гризманна на 87-й принес «Атлетико» победу над «Ботафого» – 1:0. Команда Симеоне не вышла из группы
4сегодня, 21:01
«ПСЖ» обыграл «Сиэтл Саундерс» – 2:0. Хвича и Хакими забили
6сегодня, 20:56
Маттеус ожидает, что тер Стеген покинет «Барсу»: «Он мог бы стать вратарем «Ман Сити» на ближайшие 3-4 года. Думаю, «горожане» не слишком довольны Эдерсоном»
2сегодня, 20:46