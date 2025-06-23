Ванда Нара «общается» с футболистом, играющим на КЧМ: «Кто он? Вы никогда не узнаете»

Ванда Нара рассказала, что «общается» с футболистом, играющим на КЧМ.

«Когда я просыпаюсь, у меня куча сообщений в WhatsApp.

Я смотрю клубный чемпионат мира, но не просто так. Я общаюсь с парнем, который там играет. Кто он? Вы никогда этого не узнаете», – сказала бывшая жена Мауро Икарди в эфире шоу Tarde de Tertulia.

Ранее сообщалось , что у Нары могут быть отношения с защитником «ПСЖ » Ашрафом Хакими , но сама аргентинка опровергла эти слухи.