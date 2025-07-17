Ванда о расставании с Икарди: «Ему казалось, что он может вернуть меня – я не смогла снова начать доверять ему. За гневом скрывается печаль – Мауро успокоится, когда поймет, что все кончено»

Ванда Нара рассказала о процессе развода с Мауро Икарди.

– Каковы ваши отношения с Мауро сейчас?

– Честно говоря, расставание далось ему очень тяжело. Я переживала утрату вместе с ним. Мы много раз говорили об этом, и ему всегда казалось, что он может сохранить семью или вернуть меня. Три года я пыталась снова начать доверять ему, но не смогла.

Я не жалею об этом, потому что, если бы он не дал мне этот шанс, у меня остались бы сомнения. Наша семья заслуживала еще тысячи шансов, но этого не произошло. Я всегда говорю, что лучше буду брошенной, чем уйду сама, потому что в какой-то момент вы чувствуете, что несете ответственность за то, что все идет насмарку.

– Как вы думаете, возможны ли хорошие отношения с Мауро?

– Это возможно, когда оба могут по-настоящему отпустить друг друга. Он успокоится, когда поймет, что мы окончательно расстались. У нас была очень долгая совместная история, мы многого достигли, и еще многое предстоит сделать, но если вы не справляетесь с расставанием или не даете себе время, чтобы прожить горе, рана становится еще глубже и выливается в гнев. Думаю, что за гневом скрывается печаль.

– А ваша печаль?

– Я испытала это, когда вся моя семья собралась вместе, а он изменял мне.

– Как идут дела с вашим разводом?

– Я подала на развод в Аргентине, но Мауро отклонил его и подал иск в Италии. Там этот процесс занимает несколько месяцев или лет, – сказала Ванда Нара .