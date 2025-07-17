  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ванда о расставании с Икарди: «Ему казалось, что он может вернуть меня – я не смогла снова начать доверять ему. За гневом скрывается печаль – Мауро успокоится, когда поймет, что все кончено»
27

Ванда о расставании с Икарди: «Ему казалось, что он может вернуть меня – я не смогла снова начать доверять ему. За гневом скрывается печаль – Мауро успокоится, когда поймет, что все кончено»

Ванда Нара рассказала о процессе развода с Мауро Икарди.

– Каковы ваши отношения с Мауро сейчас?

– Честно говоря, расставание далось ему очень тяжело. Я переживала утрату вместе с ним. Мы много раз говорили об этом, и ему всегда казалось, что он может сохранить семью или вернуть меня. Три года я пыталась снова начать доверять ему, но не смогла.

Я не жалею об этом, потому что, если бы он не дал мне этот шанс, у меня остались бы сомнения. Наша семья заслуживала еще тысячи шансов, но этого не произошло. Я всегда говорю, что лучше буду брошенной, чем уйду сама, потому что в какой-то момент вы чувствуете, что несете ответственность за то, что все идет насмарку.

– Как вы думаете, возможны ли хорошие отношения с Мауро?

– Это возможно, когда оба могут по-настоящему отпустить друг друга. Он успокоится, когда поймет, что мы окончательно расстались. У нас была очень долгая совместная история, мы многого достигли, и еще многое предстоит сделать, но если вы не справляетесь с расставанием или не даете себе время, чтобы прожить горе, рана становится еще глубже и выливается в гнев. Думаю, что за гневом скрывается печаль.

– А ваша печаль?

– Я испытала это, когда вся моя семья собралась вместе, а он изменял мне.

– Как идут дела с вашим разводом?

– Я подала на развод в Аргентине, но Мауро отклонил его и подал иск в Италии. Там этот процесс занимает несколько месяцев или лет, – сказала Ванда Нара.

Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?18982 голоса
Алексей БатраковАлексей Батраков
Джон КордобаДжон Кордоба
Эдуард СперцянЭдуард Сперцян
Максим ГлушенковМаксим Глушенков
Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: La Nacion
logoВанда Нара
logoГалатасарай
светская хроника
logoвысшая лига Турция
logoМауро Икарди
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ванда заявила, что свободна: «Мне ничего не нужно от мужчины. Я много лет была замужем – теперь больше думаю о себе. Мой партнер должен быть хорошим собеседником, энергичным»
5117 июля, 07:55
Ванда о детях: «Расставание с Икарди – пример для дочерей, как не допускать определенных ситуаций с мужчиной, а для сыновей – пример, как они могут потерять любовь всей жизни»
6517 июля, 05:45
Икарди намекнул на помолвку с Суарес, запостив эмодзи с кольцом и сердцем и фото с возлюбленной. Форвард «Галатасарая» разводится с Вандой, которая потребует 500 тысяч евро в месяц
258 мая, 16:14
Главные новости
Кроос о благотворительном фонде: «Мы помогаем исполнять желания тяжелобольных детей – иногда последние желания. Спортсмены живут в другом мире, практически в пузыре»
213 минут назад
«Спартак» увеличил предложение по Коко из «Торино» до 15+2 млн евро (Marca)
1113 минут назад
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого обыграл «Гоань» Сетьена – 3:1, забили Асуэ, У Си и Юй Ханьчао. Спортс’’ показал матч в прямом эфире
2315 минут назадВидео
«Ливерпуль» предложит «Айнтрахту» 100 млн евро за Экитике (Кристиан Фальк)
4339 минут назад
Заходите в Основу РПЛ за ежедневной наградой 💎
55 минут назадТесты и игры
«Барса» близка к аренде Рэшфорда у «МЮ». Переговоры – на завершающей стадии
2157 минут назад
Мерсон о Мадуэке: «Я ошарашен, это последний игрок «Челси», которого я ожидал увидеть в «Арсенале». Он нестабилен. «Синие» не могут поверить своей удаче»
1058 минут назад
Жирков о Пиняеве: «Он должен думать о предложениях из Европы. Там есть еврокубки. В «Зенит» тоже можно, в принципе»
29сегодня, 12:41
Хавбек «Балтики» Петров: «Чемпионство вполне реально. «Лестер» выигрывал АПЛ»
10сегодня, 12:32
РПЛ стартовала! «Спартак» примет «Динамо» Махачкала, «Локо» против «Сочи», в воскресенье «Зенит» сыграет с «Ростовом», «Краснодар» – с «Пари НН»
815сегодня, 12:31Live
Ко всем новостям
Последние новости
Терехин об ужесточении лимита: «Искусственно столько качественных российских игроков для топ-клубов мы не найдем. Без легионеров чемпионат не будет таким интересным»
1 минуту назад
«Оренбург» за 800 тысяч евро подписал опорника «Сараево» Бубанью
523 минуты назад
Жирков о возможном ужесточении лимита: «Пока нигде не играем, сделал бы ставку на молодежь. Надо воспитывать своих. Но все будут кричать, что они получают много денег»
633 минуты назад
Гильермо Абаскаль: «Мексика – очень красивая страна, тут прекрасная кухня. Но я скучаю по Москве»
1750 минут назад
Товарищеские матчи. «МЮ» играет с «Лидсом», «Монако» Головина против «Ноттингема», «Ньюкасл» в гостях у «Селтика»
454 минуты назадLive
Первая лига стартует! «Урал» в гостях у «Шинника», в воскресенье «Факел» сыграет со «Спартаком» из Костромы, «Торпедо» – с «Челябинском»
1454 минуты назадLive
Новичок «Шанхая» Асуэ забил в первом же матче за клуб – лидирующему «Гоаню». Его подписали вместо травмированного Минейро
сегодня, 12:55Видео
Роналду о назначении его друга Семеду и. о. гендиректора «Аль-Насра»: «Горжусь тобой!»
5сегодня, 12:45
Экс-футболистка Алуко пыталась извиниться перед Райтом за слова о мужчинах-экспертах: «Всегда готова признать ошибку. Если человек сейчас не готов к разговору, я это уважаю»
2сегодня, 12:33
«Акрон» – «Крылья Советов». Дзюба и Сутормин играют. Онлайн-трансляция
11сегодня, 12:32Live