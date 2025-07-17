Ванда заявила, что свободна: «Мне ничего не нужно от мужчины. Я много лет была замужем – теперь больше думаю о себе. Мой партнер должен быть хорошим собеседником, энергичным»
У Ванды Нары и Мауро Икарди есть два совместных ребенка – они находятся в процессе развода. У Нары также есть еще трое детей от предыдущего брака с футболистом Макси Лопесом.
– Вы сейчас с кем-то встречаешься?
– Нет, я свободна.
– Вы бы хотели снова влюбиться?
– Не думаю, что это можно спланировать. Если я кого-то встречу – окей. Но я никого не ищу. Я много лет была замужем и пожила чужой жизнью, а теперь гораздо больше думаю о себе.
– Какие качества делают мужчину привлекательным?
– Я была замужем, у меня есть дети.
Поэтому партнер, который мне встретится, должен быть хорошим собеседником, энергичным, искренне любящим меня. Мне ничего не нужно от мужчины.
Я не жалею о годах, проведенных с Мауро, но сейчас я бы не пошла по стопам другого мужчины.
Сейчас мне нужен мужчина, который последует за мной, – сказала Ванда Нара.