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Урбан возглавил сборную Польши после ухода Пробежа на фоне конфликта с Левандовским

Ян Урбан стал новым главным тренером сборной Польши.

Польский футбольный союз объявил о назначении 63-летнего специалиста главным тренером национальной команды. Поляк сегодня подписал контракт с федерацией и официально вступил в должность.

Урбан в прошлом дважды становился чемпионом Польши с «Легией», дважды выигрывал Кубок Польши, а также завоевывал Суперкубок страны. В 2016 году он также выиграл Суперкубок с «Лехом».

С 2008 по 2009 год специалист входил в тренерский штаб национальной сборной в качестве помощника тренера Лео Бенхаккера, в том числе на чемпионатах Европы в Австрии и Швейцарии.

Напомним, ранее форвард «Барселоны» Роберт Левандовски принял решение не играть за польскую сборную из-за «утраты доверия» к тренеру Михалу Пробежу после лишения капитанской повязки. Впоследствии Пробеж подал в отставку.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Польского футбольного союза
logoСборная Польши по футболу
Ян Урбан
logoРоберт Левандовски
logoМихал Пробеж
logoвысшая лига Польша
Федерация футбола Польши
logoЛео Бенхаккер
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