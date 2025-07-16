Урбан возглавил сборную Польши после ухода Пробежа на фоне конфликта с Левандовским

Ян Урбан стал новым главным тренером сборной Польши.

Польский футбольный союз объявил о назначении 63-летнего специалиста главным тренером национальной команды. Поляк сегодня подписал контракт с федерацией и официально вступил в должность.

Урбан в прошлом дважды становился чемпионом Польши с «Легией», дважды выигрывал Кубок Польши, а также завоевывал Суперкубок страны. В 2016 году он также выиграл Суперкубок с «Лехом».

С 2008 по 2009 год специалист входил в тренерский штаб национальной сборной в качестве помощника тренера Лео Бенхаккера , в том числе на чемпионатах Европы в Австрии и Швейцарии.

Напомним, ранее форвард «Барселоны» Роберт Левандовски принял решение не играть за польскую сборную из-за «утраты доверия» к тренеру Михалу Пробежу после лишения капитанской повязки. Впоследствии Пробеж подал в отставку .