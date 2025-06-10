Премьер Польши в курсе ситуации с Левандовским: «Туск думал высказаться, но решил промолчать. Сборной не помешает немного спокойствия»

Премьер Польши Дональд Туск в курсе ситуации с Робертом Левандовским в сборной.

Ранее стало известно, что форвард «Барселоны» был лишен капитанской повязки и после этого принял решение больше не играть за национальную команду до смены главного тренера.

– Выскажется ли Дональд Туск по поводу скандала вокруг тренерского штаба?

– Честно говоря, вы предсказали или догадались, что происходит в кабинете премьер-министра. По крайней мере, на мгновение премьер-министр задумался о том, чтобы высказаться по этому поводу. Но, в конце концов, он решил, что будет лучше промолчать по этому поводу.

Дело даже не в политике. Но сборной не помешает немного спокойствия в эти напряженные часы, – сказал глава канцелярии премьер-министра Польши Ян Грабец.

Левандовски отказался от сборной из-за капитанской повязки. Тренер Польши рассказал свою версию событий