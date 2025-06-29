Швентек о конфликте в сборной Польши: «Уважаю Левандовского, он сделал для нашего спорта невероятное. Порой я не знаю, где слухи, а где правда – надеюсь, он продолжит играть и вдохновлять»

Ига Швентек высказалась о ситуации вокруг Роберта Левандовского в сборной Польши.

Напомним, форвард «Барселоны» принял решение не играть за сборную Польши из-за «утраты доверия» к тренеру Михалу Пробежу после лишения капитанской повязки. Впоследствии Пробеж подал в отставку .

«Я в курсе ситуации вокруг сборной Польши , но не слежу за этим настолько пристально, чтобы поддаваться эмоциям. Надеюсь, что удастся создать такую атмосферу, что играть за сборную будет комфортно всем.

Я очень уважаю Роберта . Он сделал для польского спорта невероятное, вселил в других [спортсменов] столько веры в то, что они могут стать звездами мирового уровня! Я верю, что он продолжит вдохновлять и играть за национальную команду, но я также понимаю, что он уже во второй половине карьеры, и иногда ему приходится выбирать и заботиться о своем здоровье.

Футбол здесь настолько популярен, что я порой не знаю, где слухи, а где правда, но я верю, что все наладится», – сказала пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема».

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