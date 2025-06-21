Саутгейт пытался возглавить сборную Польши. Гарету отказали: «Наняли бы его, если бы он гарантировал выход на ЧМ. Ни один иностранец этого не гарантирует, и уже был опыт с Сантушем»

Гарет Саутгейт предпринял безуспешную попытку возглавить сборную Польши.

Польская газета Przegląd Sportowy сообщила , что бывший главный тренер национальной команды Англии обратился в Польский футбольный союз с предложением о сотрудничестве. 54-летний специалист лично выразил заинтересованность в занятии вакансии.

Президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезари Кулеша подтвердил факт обращения.

«Мы получили предложение нанять его, но надо помнить простую вещь: ни один иностранный тренер не гарантирует нам выход на чемпионат мира. Если бы он нам это гарантировал, я бы немедленно нанял его.

Идеальный пример – Фернанду Сантуш . Успешный тренер, известное имя, все аплодировали. Но на деле все оказалось неожиданно и болезненно для нас», – отметил Кулеша.