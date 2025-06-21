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  • Саутгейт пытался возглавить сборную Польши. Гарету отказали: «Наняли бы его, если бы он гарантировал выход на ЧМ. Ни один иностранец этого не гарантирует, и уже был опыт с Сантушем»
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Саутгейт пытался возглавить сборную Польши. Гарету отказали: «Наняли бы его, если бы он гарантировал выход на ЧМ. Ни один иностранец этого не гарантирует, и уже был опыт с Сантушем»

Гарет Саутгейт предпринял безуспешную попытку возглавить сборную Польши.

Польская газета Przegląd Sportowy сообщила, что бывший главный тренер национальной команды Англии обратился в Польский футбольный союз с предложением о сотрудничестве. 54-летний специалист лично выразил заинтересованность в занятии вакансии.

Президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезари Кулеша подтвердил факт обращения.

«Мы получили предложение нанять его, но надо помнить простую вещь: ни один иностранный тренер не гарантирует нам выход на чемпионат мира. Если бы он нам это гарантировал, я бы немедленно нанял его.

Идеальный пример – Фернанду Сантуш. Успешный тренер, известное имя, все аплодировали. Но на деле все оказалось неожиданно и болезненно для нас», – отметил Кулеша.

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Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metro
logoСборная Польши по футболу
logoГарет Саутгейт
Цезари Кулеша
logoФернанду Сантуш
Федерация футбола Польши
logoСборная Англии по футболу
logoпремьер-лига Англия
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