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Черчесов о слухах про сборную Польши: «Все нас знают, до «Ференцвароша был разговор на эту тему. На сегодняшний день со мной не встречались, кто-то и что-то сказал – не мой стиль»

Станислав Черчесов прокомментировал слухи о возможном назначении в сборную Польши.

Сообщалось, что российский специалист является одним из кандидатов на пост главного тренера польской национальной команды вместо Михала Пробежа, покинувшего сборную на фоне поражения от Финляндии (1:2) в отборе к чемпионату мира и конфликта с Робертом Левандовским.

«Мы там работали (Черчесов возглавлял «Легию» в сезоне-2015/16 – Спортс’‘), все нас знают, я там часто потом бывал. Знаю руководителей Польского футбольного союза. До «Ференцвароша» был разговор на эту тему. На сегодняшний день официальные лица со мной не встречались, поэтому СМИ иногда опережают события.

Понятно, что нас знают, наверное, когда случаются такие ситуации, фамилия всплывает, поэтому дождемся того, чем закончится. Как я читал в газетах, есть четыре кандидата, на которых остановятся. Во всяком случае, официального разговора не было. Кто-то и что-то сказал – не мой стиль», – сказал бывший главный тренер сборных России и Казахстана.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
logoСборная Польши по футболу
logoСтанислав Черчесов
logoЛегия
ТАСС
Федерация футбола Польши
logoвысшая лига Польша
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Венгрия
logoФеренцварош
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