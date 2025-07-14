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Соцсети модели после слов про отбор девушек на 18-летие Ямаля пытались взломать. Кальво считает, что это дело рук окружения вингера «Барсы»

Аккаунты Клаудии Кальво пытались взломать после ее слов о вечеринке Ламина Ямаля.

Вингер «Барселоны» и сборной Испании устроил праздник по случаю 18-летия. На мероприятии присутствовали знаменитые гости – стримеры, инфлюэнсеры, партнеры по команде и музыканты. Футболиста осудили за наем карликов для развлечения на вечеринку, Ассоциация людей с карликовостью пообещала принять меры.

Ранее модель Кальво рассказала, что с ней связались, чтобы собрать 12 девушек для вечеринки. Девушка сообщила, что участниц отбирали исключительно по физическим параметрам, им обещали по 10-12 тысяч евро.

Позднее Клаудия заявила, что ее социальные сети попытались взломать после того, как она раскрыла подробности о дне рождения футболиста.

«В 22:26 мне пришло электронное письмо. Они пытались войти в мои разные аккаунты в социальных сетях.

Я считаю, что это кто-то из окружения Ламина Ямала. Вечеринка все еще продолжалась, и он был недоволен тем, что мы об этом говорим», – сказала Кальво в интервью TardeAR.

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Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Telecinco
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