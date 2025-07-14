  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дембеле – главный претендент на «Золотой мяч» после КЧМ по версии Goal. Ямаль – 2-й, Витинья – 3-й, Мбаппе – 6-й, Хвича – 9-й, Палмер – 13-й, Винисиус – 18-й
114

Дембеле – главный претендент на «Золотой мяч» после КЧМ по версии Goal. Ямаль – 2-й, Витинья – 3-й, Мбаппе – 6-й, Хвича – 9-й, Палмер – 13-й, Винисиус – 18-й

Усман Дембеле остался главным претендентом на «Золотой мяч» по версии Goal.

Спортивный портал обновил рейтинг претендентов на приз лучшему футболисту года. После клубного чемпионата мира вингер «ПСЖ» по-прежнему занимает первую строчку, Ламин Ямаль и Витинья входят в топ-3. 

Весь топ-20 выглядит следующим образом:

1. Усман Дембеле («ПСЖ»);

2. Ламин Ямаль («Барселона»);

3. Витинья («ПСЖ»);

4. Рафинья Диас («Барселона»);

5. Мохамед СалахЛиверпуль»);

6. Килиан Мбаппе («Реал»);

7. Дезире Дуэ («ПСЖ»);

8. Ашраф Хакими («ПСЖ»);

9. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);

10. Нуну Мендеш («ПСЖ»);

11. Педри («Барселона»);

12. Харри Кейн («Бавария»);

13. Коул Палмер («Челси»);

14. Роберт Левандовски («Барселона»);

15. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);

16. Виктор Дьокереш («Спортинг»);

17. Жоау Невеш («ПСЖ»);

18. Винисиус Жуниор («Реал»);

19. Майкл Олисе («Бавария»);

20. Брэдли Барколя («ПСЖ»).

Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?3485 голосов
Алексей БатраковАлексей Батраков
Джон КордобаДжон Кордоба
Эдуард СперянЭдуард Сперцян
Максим ГлушенковМаксим Глушенков
Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
рейтинги
logoЗолотой мяч
logoХарри Кейн
logoлига 1 Франция
logoБрэдли Барколя
logoХвича Кварацхелия
logoБавария
logoДезире Дуэ
logoМайкл Олисе
logoЛамин Ямаль
logoБарселона
logoВинисиус Жуниор
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoКилиан Мбаппе
logoЖоау Невеш
logoбундеслига Германия
logoВитинья
logoРоберт Левандовски
logoВиктор Дьокереш
logoПедри
logoвысшая лига Португалия
logoЧелси
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoпремьер-лига Англия
logoКоул Палмер
logoЛиверпуль
logoПСЖ
logoАшраф Хакими
logoУсман Дембеле
logoМохамед Салах
logoСпортинг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фигу о «Золотом мяче»: «Мне нравится Ямаль, Витинья выиграл все в этом сезоне, Дембеле хорошо выступил. Зависит от того, смотрите ли вы на индивидуальную игру или на титулы»
2825 июня, 17:01
Энрике про «Золотой мяч»: «Мне плевать на индивидуальные награды. Все футболисты «ПСЖ» могли бы выиграть его. Я стараюсь донести до молодых игроков, что это командный вид спорта»
719 июня, 13:29
Витинья – главный претендент на «Золотой мяч» по версии TNT Sports. Дембеле – 2-й, Ямаль – 3-й, Рафинья – 4-й, Салах – 7-й, Мбаппе – 9-й
11816 июня, 16:10
Главные новости
Москера прибыл в Лондон для подписания контракта с «Арсеналом». «Канониры» заплатят «Валенсии» менее 20 млн евро с учетом бонусов
3 минуты назад
«Юве» сегодня выкупит Консейсау у «Порту» за 30 млн евро. Отступные за вингера выросли бы до 45 млн евро в полночь (Record)
316 минут назад
Беллингем завтра перенесет операцию на плече. Хавбек «Реала» пропустит 10-12 недель
524 минуты назад
Сафонов о проигрыше «ПСЖ» в финале КЧМ: «Успел подзабыть горечь поражения – надеюсь, это напомнит нам, что победы не приходят сами. Отличный 1-й сезон, играть хочется больше»
833 минуты назад
«Милан» хочет подписать Франа Гарсию на замену Тео. «Реал» оценивает защитника в 20 млн евро (Calciomercato)
1050 минут назад
«Зенит» готов был платить Риосу 4-5 млн евро в год. «Рома» предлагает хавбеку «Палмейраса» 2,2 млн (UOL)
45сегодня, 17:05
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. «Кайрат» прошел «Олимпию», «Ноа» сыграет с «Будучностью»
14сегодня, 17:01Live
Пономарев о желании Хайкина получить паспорт Норвегии: «Потом сам в Россию проситься будет – у нас многие так, особенно на эстраде. Стоит только заболеть – он там без портков останется»
40сегодня, 16:50
«Ливерпулю» придется предложить за Исака больше, чем за Виртца, чтобы убедить «Ньюкасл» отпустить форварда. Флориана подписали за 100+16 млн фунтов (ESPN)
45сегодня, 16:39
«Барселона» может расторгнуть контракт с Ромеу за год до его истечения. Флик не рассчитывает на 33-летнего хавбека
19сегодня, 16:23
Ко всем новостям
Последние новости
«Вест Хэм» подписал Диуфа из пражской «Славии» за 22+3 млн евро – это рекордная продажа в истории Чехии
12сегодня, 17:18Фото
«ПСЖ» и азиатский киберспортивный клуб Talon возобновили партнерство в League of Legends
сегодня, 16:32
Попов о Соболеве: «Забьет за «Зенит» 1-2 гола и уйдет в аренду, думаю. Пока это провальный трансфер»
7сегодня, 16:04
«Байер» не продал Джаку в «Неом» за 8 млн евро и требует 15 млн. Саудовцы рассматривают Толиссо как альтернативу швейцарцу (Саша Тавольери)
1сегодня, 15:53
Игроки ЦСКА и «Краснодара» вышли на OLIMPBET Суперкубок России в футболках с посланиями болельщиков в рамках проекта «Суперважные слова»
2сегодня, 14:55Фото
«Астон Вилла» купила 34-летнего вратаря «Бреста» Бизота
6сегодня, 14:51Фото
Воспитанник «Атлетико» Алкалде перешел в «СКА Хабаровск». Он выступал за «Хетафе Б» из 4-й лиги Испании
3сегодня, 14:25Видео
Котик вернулся в «Нефтехимик» из «Амкара». Форвард – воспитанник нижнекамского клуба
5сегодня, 14:20Видео
Коло Туре вошел в тренерский штаб Гвардиолы. Защитник играл за «Ман Сити» с 2009 по 2013 год
8сегодня, 13:18
«Эвертон» купил вратаря «Борнмута» Трэверса за 4 млн фунтов и бонусы. Контракт – до 2029-го
3сегодня, 11:15Фото