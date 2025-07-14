Усман Дембеле остался главным претендентом на «Золотой мяч» по версии Goal.

Спортивный портал обновил рейтинг претендентов на приз лучшему футболисту года. После клубного чемпионата мира вингер «ПСЖ» по-прежнему занимает первую строчку, Ламин Ямаль и Витинья входят в топ-3.

Весь топ-20 выглядит следующим образом:

1. Усман Дембеле («ПСЖ»);

2. Ламин Ямаль («Барселона»);

3. Витинья («ПСЖ»);

4. Рафинья Диас («Барселона»);

5. Мохамед Салах («Ливерпуль »);

6. Килиан Мбаппе («Реал»);

7. Дезире Дуэ («ПСЖ»);

8. Ашраф Хакими («ПСЖ»);

9. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);

10. Нуну Мендеш («ПСЖ»);

11. Педри («Барселона»);

12. Харри Кейн («Бавария»);

13. Коул Палмер («Челси»);

14. Роберт Левандовски («Барселона»);

15. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);

16. Виктор Дьокереш («Спортинг»);

17. Жоау Невеш («ПСЖ»);

18. Винисиус Жуниор («Реал»);

19. Майкл Олисе («Бавария»);

20. Брэдли Барколя («ПСЖ»).