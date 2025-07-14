Дембеле – главный претендент на «Золотой мяч» после КЧМ по версии Goal. Ямаль – 2-й, Витинья – 3-й, Мбаппе – 6-й, Хвича – 9-й, Палмер – 13-й, Винисиус – 18-й
Спортивный портал обновил рейтинг претендентов на приз лучшему футболисту года. После клубного чемпионата мира вингер «ПСЖ» по-прежнему занимает первую строчку, Ламин Ямаль и Витинья входят в топ-3.
Весь топ-20 выглядит следующим образом:
1. Усман Дембеле («ПСЖ»);
2. Ламин Ямаль («Барселона»);
3. Витинья («ПСЖ»);
4. Рафинья Диас («Барселона»);
5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
6. Килиан Мбаппе («Реал»);
7. Дезире Дуэ («ПСЖ»);
8. Ашраф Хакими («ПСЖ»);
9. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);
10. Нуну Мендеш («ПСЖ»);
11. Педри («Барселона»);
12. Харри Кейн («Бавария»);
13. Коул Палмер («Челси»);
14. Роберт Левандовски («Барселона»);
15. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);
16. Виктор Дьокереш («Спортинг»);
17. Жоау Невеш («ПСЖ»);
18. Винисиус Жуниор («Реал»);
19. Майкл Олисе («Бавария»);
20. Брэдли Барколя («ПСЖ»).