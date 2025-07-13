«Если «Торпедо» давало деньги судьям, наверное, и другие делали, это система. Если арбитры берут, кто-то же им дает. Надо наводить порядок, пока мы в Европе не играем». Алексей Сафонов об РПЛ
«То гендир «Торпедо» заявляет, что у нас 12 судей деньги брали, то еще что-то. Тут надо разобраться, что вообще происходит в российском футболе.
Если судьи берут деньги, то кто-то же им их дает. Много вопросов. Надо наводить порядок, пока мы в Европе не играем. Хотя бы тут-то разберитесь!
Какие-то клубы снимаются с чемпионатов. Непонятно, кто и в какой лиге будет играть. Это касается и клубов Второй лиги. У нас чемпионат через неделю начнется, а тут такое.
«Пари НН» стыки проиграл, «Оренбург» напрямую вылетел, а они остаются в РПЛ. Много абсурда. Это со стороны улыбки вызывает, но это не нормально. Нужно четче прописывать регламент. Все это подрывает имидж чемпионата.
Судейское руководство? Рыба гниет с головы. Надо разбираться в судейском корпусе. А то находят крайнего и тему закрывают.
Но так не бывает. Если «Торпедо» давало деньги, наверное, и другие это делали. Не знаю, кто-то на Библии может поклясться, что вот такой-то клуб никогда не давал денег на судей? Это же система», – сказал футбольный агент Сафонов.
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