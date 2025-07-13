«Не понимаю, почему «Торпедо» так жестоко покарали, а «Крылья» после заявления губернатора оставили в покое. Есть и другие привилегированные, связанные с нефтегазовой отраслью». Психолог Гущин о скандалах

Вадим Гущин сравнил скандалы с участием «Торпедо» и «Крыльев Советов».

В четверг КДК РФС исключил московский клуб из числа участников Премьер-лиги сезона‑2025/26 за попытку организации договорных матчей. Бывшему директору «Торпедо» Валерию Скородумову запретили осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 10 лет, совладельцу клуба Леониду Соболеву – на 5. Предстоящий сезон черно-белые проведут в Первой лиге.

«Про подкупы судей мы вообще-то услышали еще раньше в Самаре. Руководитель региона на всю страну заявил, что там велась работа с судьями, что взятки – многомиллионные. Я что-то не заметил, чтобы на эту тему велось следствие, кого-то посадили, а клуб наказали переводом в низший дивизион.

Решили этот кейс не раскрывать. Ну потому что РПЛ — лига белая и пушистая, пример для всех. Не понимаю, почему «Торпедо» так жестоко покарали, а «Крылья » после заявления губернатора Самарской области оставили в покое . Что за двойные стандарты?

Не только «Крылья» в этом плане привилегированный клуб. Есть в нашем футболе и другие, связанные с нефтегазовой отраслью. Я так понимаю, была задача любой ценой оставить в Премьер-лиге «Оренбург ». Вот его таким образом и оставили. Ищи, кому это выгодно, когда хочешь искать причину злодеяния — известный тезис», – сказал спортивный психолог, болельщик «Торпедо ».