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Митрофанов о «Торпедо» в Первой лиге: «У РФС нет задачи уничтожать клуб. Тем более тот, который обладает огромной значимостью. Они получили более чем суровое наказание»

Генсек РФС объяснил, почему к «Торпедо» не были применены санкции со стороны ФНЛ.

10 июля московский клуб официально исключили из РПЛ. Он проведет следующий сезон в Первой лиге

– Почему к «Торпедо» не последовало никаких санкций в рамках ФНЛ?

– Санкция наложена за попытку организации договорного матча, который не состоялся. Они попытались, были уверены, что подкупили судью. Но арбитр не стал выполнять их просьбу. Наказание они получили за свое правонарушение, результат матча не пересматривался.

– То есть попытка подкупа в ФНЛ не пускает в РПЛ, но в ФНЛ наказания нет. Почему?

– Если «Торпедо» по результатам предыдущего сезона осталось бы в ФНЛ и к ним была бы применена санкция, то в лучшем случае они оказались бы во второй лиге. Клуб был бы исключен из состава участников соревнований – там, где они находятся.

У РФС нет задачи уничтожать клуб. Тем более тот, который обладает огромной значимостью с точки зрения бренда, истории. Они получили более чем суровое наказание – их исключили из главного футбольного соревнования страны.

12 судей подозреваются во взятках? Это фантазия, вопрос к источникам фантазий, – сказал Максим Митрофанов.

«Торпедо» было наглым – и неважно, что судья не взял у них деньги. РФС объяснил судьбоносные решения

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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