Дюков о скандалах в межсезонье: «РФС оперативно реагирует на попытки неспортивного влияния на игру и много делает для развития футбола»

Александр Дюков рассказал о реакции РФС на скандалы в российском футболе.

— Генеральный секретарь РФС Митрофанов сказал, что скандалы — показатель работы РФС, что он лучше стал работать, пресекать неспортивные явления. Вы согласны?

— В том числе. Мы много делаем для развития футбола и оперативно реагируем на попытки неспортивного влияния на игру. Мы продолжим развивать футбол. Каждому может быть более интересно что-то свое. Мне интересен футбол. Мы сегодня стали свидетелями яркого события [матча за OLIMPBET Суперкубок России].

Что касается последних событий… Не платить зарплату — это плохо? Купить судью — это плохо? Или вы не согласны? Тогда что мы обсуждаем? — сказал глава РФС.