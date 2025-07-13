Дюков о скандалах в межсезонье: «РФС оперативно реагирует на попытки неспортивного влияния на игру и много делает для развития футбола»
Александр Дюков рассказал о реакции РФС на скандалы в российском футболе.
— Генеральный секретарь РФС Митрофанов сказал, что скандалы — показатель работы РФС, что он лучше стал работать, пресекать неспортивные явления. Вы согласны?
— В том числе. Мы много делаем для развития футбола и оперативно реагируем на попытки неспортивного влияния на игру. Мы продолжим развивать футбол. Каждому может быть более интересно что-то свое. Мне интересен футбол. Мы сегодня стали свидетелями яркого события [матча за OLIMPBET Суперкубок России].
Что касается последних событий… Не платить зарплату — это плохо? Купить судью — это плохо? Или вы не согласны? Тогда что мы обсуждаем? — сказал глава РФС.
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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