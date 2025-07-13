«МЮ» сделает новое предложение по Мбемо, клуб настроен оптимистично. «Брентфорд» хочет 65 млн фунтов

«МЮ» настроен оптимистично насчет трансфера Бриана Мбемо.

По данным Sky Sports, клуб в ближайшее время направит новое улучшенное предложение по вингеру «Брентфорда» – возможно, это произойдет уже на этой неделе.

Ранее сообщалось , что «Брентфорд » отклонил второе предложение в размере 62,5 млн фунтов.

«Брентфорд» намерен получить 65 миллионов фунтов. Утверждается, что исход сделки будет зависеть от структуры и условий, поскольку предыдущее предложение «МЮ» было близко по общей сумме.

Сам Мбемо хочет перейти в «Манчестер Юнайтед ».