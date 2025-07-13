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«МЮ» сделает новое предложение по Мбемо, клуб настроен оптимистично. «Брентфорд» хочет 65 млн фунтов

«МЮ» настроен оптимистично насчет трансфера Бриана Мбемо.

По данным Sky Sports, клуб в ближайшее время направит новое улучшенное предложение по вингеру «Брентфорда» – возможно, это произойдет уже на этой неделе. 

Ранее сообщалось, что «Брентфорд» отклонил второе предложение в размере 62,5 млн фунтов. 

«Брентфорд» намерен получить 65 миллионов фунтов. Утверждается, что исход сделки будет зависеть от структуры и условий, поскольку предыдущее предложение «МЮ» было близко по общей сумме.

Сам Мбемо хочет перейти в «Манчестер Юнайтед».

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Нет, надо было «Урал»Урал
Вот бы лигу из 15 командпремьер-лига Россия
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
logoМанчестер Юнайтед
logoБриан Мбемо
logoБрентфорд
возможные трансферы
logoпремьер-лига Англия
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