«МЮ» сделает новое предложение по Мбемо, клуб настроен оптимистично. «Брентфорд» хочет 65 млн фунтов
«МЮ» настроен оптимистично насчет трансфера Бриана Мбемо.
По данным Sky Sports, клуб в ближайшее время направит новое улучшенное предложение по вингеру «Брентфорда» – возможно, это произойдет уже на этой неделе.
Ранее сообщалось, что «Брентфорд» отклонил второе предложение в размере 62,5 млн фунтов.
«Брентфорд» намерен получить 65 миллионов фунтов. Утверждается, что исход сделки будет зависеть от структуры и условий, поскольку предыдущее предложение «МЮ» было близко по общей сумме.
Сам Мбемо хочет перейти в «Манчестер Юнайтед».
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
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