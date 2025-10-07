«Барселона» и «Атлетик» сыграют в Суперкубке Испании 7 января, «Реал» и «Атлетико» – 8-го. Финал пройдет 11-го

Королевская испанская футбольная федерация опубликовала расписание Суперкубка.

Турнир состоится в городе Джидда. Саудовская Аравия примет Суперкубок Испании в пятый раз подряд.

7 января в полуфинале сыграют «Барселона» и «Атлетик». Матч «Реала» и «Атлетико» состоится 8 января. Финал назначен на 11-е.

Действующим обладателем трофея является «блауграна».