«Барселона» и «Атлетик» сыграют в Суперкубке Испании 7 января, «Реал» и «Атлетико» – 8-го. Финал пройдет 11-го
Королевская испанская футбольная федерация опубликовала расписание Суперкубка.
Турнир состоится в городе Джидда. Саудовская Аравия примет Суперкубок Испании в пятый раз подряд.
7 января в полуфинале сыграют «Барселона» и «Атлетик». Матч «Реала» и «Атлетико» состоится 8 января. Финал назначен на 11-е.
Действующим обладателем трофея является «блауграна».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт RFEF
