Вратарь «Реймса» Жауэн нанял служившего в Афганистане экс-спецназовца для работы над психологической подготовкой: «Он учит меня превращаться в воина, делясь своим опытом»

Юэн Жауэн обратился к экс-спецназовцу для работы над психологической подготовкой.

Об этом рассказал сам вратарь «Реймса » и сборной Франции U21. По его словам, он также нанял личного диетолога.

«Во время наших встреч он [учит меня] превращаться в воина, когда я выхожу на поле, как это было с ним, когда он был на поле боя в Афганистане.

Он пытается поделиться со мной своим опытом», – сказал 19-летний футболист.