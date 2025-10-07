Вратарь «Реймса» Жауэн нанял служившего в Афганистане экс-спецназовца для работы над психологической подготовкой: «Он учит меня превращаться в воина, делясь своим опытом»
Юэн Жауэн обратился к экс-спецназовцу для работы над психологической подготовкой.
Об этом рассказал сам вратарь «Реймса» и сборной Франции U21. По его словам, он также нанял личного диетолога.
«Во время наших встреч он [учит меня] превращаться в воина, когда я выхожу на поле, как это было с ним, когда он был на поле боя в Афганистане.
Он пытается поделиться со мной своим опытом», – сказал 19-летний футболист.
Источник: RMC Sport
