«МЮ» хочет 48 млн евро за Рэшфорда. «Барселона» все больше склоняется к варианту с Маркусом после отказа Уильямса и трудностей в переговорах по Диасу

«МЮ» установил цену за Маркуса Рэшфорда.

Манкунианцы хотят за форварда 48 млн евро, сообщает As.

Несмотря на то, что игрок не входит в планы главного тренера Рубена Аморима, «МЮ » не хочет занижать стоимость футболиста, оцениваемого в 50 миллионов евро на Transfermarkt.

«Барселона » все больше склоняется к варианту с Рэшфордом после отказа Нико Уильямса и сложностей в переговорах с «Ливерпулем» по Луису Диасу.

Англичанин хочет играть за «блауграну» и уже сообщил другим заинтересованным клубам, что предпочитает дождаться предложения каталонцев.