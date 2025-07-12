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  • «МЮ» хочет 48 млн евро за Рэшфорда. «Барселона» все больше склоняется к варианту с Маркусом после отказа Уильямса и трудностей в переговорах по Диасу
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«МЮ» хочет 48 млн евро за Рэшфорда. «Барселона» все больше склоняется к варианту с Маркусом после отказа Уильямса и трудностей в переговорах по Диасу

«МЮ» установил цену за Маркуса Рэшфорда.

Манкунианцы хотят за форварда 48 млн евро, сообщает As. 

Несмотря на то, что игрок не входит в планы главного тренера Рубена Аморима, «МЮ» не хочет занижать стоимость футболиста, оцениваемого в 50 миллионов евро на Transfermarkt.

«Барселона» все больше склоняется к варианту с Рэшфордом после отказа Нико Уильямса и сложностей в переговорах с «Ливерпулем» по Луису Диасу.

Англичанин хочет играть за «блауграну» и уже сообщил другим заинтересованным клубам, что предпочитает дождаться предложения каталонцев.

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
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