Инфантино о КЧМ: «Огромный успех, начался золотой век футбола. Некоторые клубы из Европы звонили насчет участия. Хотелось бы видеть «Ливерпуль», «Милан», «Барсу», но есть критерии отбора»

Джанни Инфантино высказался о критике организации клубного чемпоната мира.

– Любая критика, которую мы получаем, является для нас источником для изучения и анализа, что можно улучшить. Конечно, жара – это проблема. На прошлогодней Олимпиаде в Париже дневные соревнования во всех видах спорта проходили в очень жарких условиях.

Перерывы очень важны – посмотрим, что можно сделать, но у нас есть стадионы с крышами, и мы обязательно будем использовать их в дневное время в следующем году [на чемпионате мира].

Я общался с клубами из Европы, которые приехали сюда, и все они были очень довольны. Некоторые европейские команды, не отобравшиеся на турнир, звонили в ФИФА и спрашивали, могут ли они принять участие. Конечно, нам бы хотелось видеть здесь «Ливерпуль », «Арсенал », «Манчестер Юнайтед », «Тоттенхэм », «Милан » и «Барселону», но есть квалификационные критерии.

Посмотрим, что принесет нам будущее. Нас критиковали, и мы должны работать лучше.

– Стоит ли ограничивать страну двумя или четырьмя командами?

– Есть много моментов, над которыми мы можем подумать. На данный момент все останется по-прежнему и в 2029 году.

Я уважаю мнение каждого. У меня было свое мнение до начала турнира, и сейчас оно еще больше укрепилось. Это был грандиозный успех, начался золотой век футбола, – сказал президент ФИФА.