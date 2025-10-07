Шченсны о сигаре в раздевалке после чемпионства «Барсы»: «Ее подарил Лапорта. Это был момент невероятного удовлетворения, и он прекрасно иллюстрирует всю мою карьеру»
Войчех Шченсны объяснил, почему закурил сигару после чемпионства «Барселоны».
Каталонский клуб выиграл чемпионат Испании по итогам прошлого сезона. Пока его партнеры праздновали завоевание титула в раздевалке, польский вратарь сидел и курил сигару.
«Эта сигара в раздевалке прекрасно описывает всю историю. Из-за курения я покинул «Арсенал», курение сопровождало меня долгие годы, и в конце концов Жоан Лапорта подарил мне очень хорошую сигару.
Я закурил в раздевалке, с удовлетворением наблюдая, как все мои товарищи по команде празднуют победу в чемпионате Испании... Для меня это был момент невероятного удовлетворения, и он прекрасно иллюстрирует всю мою карьеру», – сказал Шченсны.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport.pl
