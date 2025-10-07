Валуев согласен, что футбол – самый популярный вид спорта в России: «Это народная игра»

Николай Валуев назвал причину популярности футбола в России.

«Я согласен с тем, что футбол – самый популярный вид спорта в нашей стране.

В чем причина? Просто футбол – это народная игра», – сказал бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы РФ Николай Валуев.

Журова назвала футбол самым популярным видом спорта в России: «Ничего не меняется. Дальше идет бег, потом – хоккей и гимнастика. Плюс фигурное катание, единоборства очень популярны»