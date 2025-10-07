Валуев согласен, что футбол – самый популярный вид спорта в России: «Это народная игра»
Николай Валуев назвал причину популярности футбола в России.
«Я согласен с тем, что футбол – самый популярный вид спорта в нашей стране.
В чем причина? Просто футбол – это народная игра», – сказал бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы РФ Николай Валуев.
Журова назвала футбол самым популярным видом спорта в России: «Ничего не меняется. Дальше идет бег, потом – хоккей и гимнастика. Плюс фигурное катание, единоборства очень популярны»
Как вам дерби?17134 голоса
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости