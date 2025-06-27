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  • «Брентфорд» не продал Мбемо «МЮ» за 62,5 млн фунтов, переговоры продолжатся. Вингер предпочитает манкунианцев «Тоттенхэму»
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«Брентфорд» не продал Мбемо «МЮ» за 62,5 млн фунтов, переговоры продолжатся. Вингер предпочитает манкунианцев «Тоттенхэму»

Второе предложение «Манчестер Юнайтед» по Бриану Мбемо отклонено.

Sky Sports сообщает, что манкунианцы предприняли попытку купить вингера за 62,5 млн фунтов, но такая сумма «Брентфорд» не устроила. Ранее «шмели» отказались продать своего лучшего бомбардира за 55 млн. Переговоры продолжатся.

Отмечается, что футболист сборной Камеруна предпочитает перейти в «Манчестер Юнайтед», несмотря на интерес со стороны «Тоттенхэма».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
logoБриан Мбемо
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
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