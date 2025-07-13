«МЮ» ждет предложение от «Барселоны» по Рэшфорду

«Манчестер Юнайтед» ждет предложение от «Барселоны» по Маркусу Рэшфорду.

По данным Sky Sports, каталонский клуб ведет активную закулисную работу над сделкой о покупке форварда.

«Барса» изучила условия возможного трансфера, но пока не вступила в официальный контакт с «Манчестер Юнайтед ».

Вторую часть прошлого сезона нападающий провел в «Астон Вилле» на правах аренды, забив 2 мяча и сделав 2 передачи в 10 матчах АПЛ .

Ранее сообщалось , что Рэшфорд отклонил предложение из Саудовской Аравии на 40 млн евро, так как мечтает перейти именно в «Барселону».