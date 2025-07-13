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«МЮ» ждет предложение от «Барселоны» по Рэшфорду

«Манчестер Юнайтед» ждет предложение от «Барселоны» по Маркусу Рэшфорду.

По данным Sky Sports, каталонский клуб ведет активную закулисную работу над сделкой о покупке форварда.

«Барса» изучила условия возможного трансфера, но пока не вступила в официальный контакт с «Манчестер Юнайтед».

Вторую часть прошлого сезона нападающий провел в «Астон Вилле» на правах аренды, забив 2 мяча и сделав 2 передачи в 10 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Рэшфорд отклонил предложение из Саудовской Аравии на 40 млн евро, так как мечтает перейти именно в «Барселону».

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Опубликовано: Sports
Источник: Sky Sports
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