«МЮ» ждет предложение от «Барселоны» по Рэшфорду
«Манчестер Юнайтед» ждет предложение от «Барселоны» по Маркусу Рэшфорду.
По данным Sky Sports, каталонский клуб ведет активную закулисную работу над сделкой о покупке форварда.
«Барса» изучила условия возможного трансфера, но пока не вступила в официальный контакт с «Манчестер Юнайтед».
Вторую часть прошлого сезона нападающий провел в «Астон Вилле» на правах аренды, забив 2 мяча и сделав 2 передачи в 10 матчах АПЛ.
Ранее сообщалось, что Рэшфорд отклонил предложение из Саудовской Аравии на 40 млн евро, так как мечтает перейти именно в «Барселону».
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовано: Sports
Источник: Sky Sports
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