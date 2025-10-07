Штеффен Фройнд о «Золотом мяче»: «Следующий год может стать годом Кейна. Впереди ЧМ, «Бавария» выглядит мощно – никто не хочет встречаться с ней в ЛЧ. Здоровый Харри будет неудержим»

Штеффен Фройнд допустил, что Харри Кейн станет новым обладателем «Золотого мяча».

«Решающий фактор – золото, завоевание золота. Всегда влияние оказывают индивидуальные награды или какие-то особые командные. Победа в Бундеслиге не считается чем-то особенным, победа в АПЛ помогает подняться в списке выше. В «Баварии» тебе надо выиграть Лигу чемпионов или хотя бы проиграть в финале, забив гол и став игроком матча.

Я думаю, следующий год может стать годом Харри. Впереди чемпионат мира с Англией, и «Бавария » сейчас выглядит очень мощно – это лучшая команда в Германии, единственная, которая может забивать все время с игры и выглядеть великолепно.

Представьте, что там не будет травмированных футболистов, Мусиала и Дэвис вернутся в состав. Никто в ЛЧ не захочет встречаться с мюнхенцами. Если Харри будет здоров, то будет неудержим – и в таком случае будет иметь возможность выиграть «Золотой мяч».

Чтобы получить «Золотой мяч», нужны победы на международном уровне. Это важнее всего», – сказал экс-хавбек «Тоттенхэма» в интервью LeoVegas.