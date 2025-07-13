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Рэшфорд отказался от предложения из Саудовской Аравии на 40 млн евро. Он мечтает играть за «Барселону» (Mundo Deportivo)

Маркус Рэшфорд не хочет играть в Саудовской Аравии.

Неназванный саудовский клуб предлагал англичанину контракт, по условиям которого он мог заработать порядка 40 млн евро, сообщает Mundo Deportivo.

Однако форвард «Манчестер Юнайтед» мечтает о переходе в «Барселону» и готов пойти на снижение зарплаты.

Он хочет, чтобы его будущее определилось как можно скорее. Возможен вариант, что «МЮ» отпустит Рэшфорда в аренду с правом выкупа за 30-40 млн евро.

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ДаОренбург
Нет, надо было «Урал»Урал
Вот бы лигу из 15 командпремьер-лига Россия
Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deportivo
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