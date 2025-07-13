Рэшфорд отказался от предложения из Саудовской Аравии на 40 млн евро. Он мечтает играть за «Барселону» (Mundo Deportivo)
Маркус Рэшфорд не хочет играть в Саудовской Аравии.
Неназванный саудовский клуб предлагал англичанину контракт, по условиям которого он мог заработать порядка 40 млн евро, сообщает Mundo Deportivo.
Однако форвард «Манчестер Юнайтед» мечтает о переходе в «Барселону» и готов пойти на снижение зарплаты.
Он хочет, чтобы его будущее определилось как можно скорее. Возможен вариант, что «МЮ» отпустит Рэшфорда в аренду с правом выкупа за 30-40 млн евро.
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deportivo
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