Глава РФС Дюков: «Количество федераций, выступающих против участия России, значительно уменьшилось. Меньше трети членов УЕФА имеют какие-то сомнения»
Александр Дюков высказался о странах, выступающих против возвращения России.
«Я знаю и вижу, что количество федераций УЕФА, которые выступают против нашего участия в официальных соревнованиях, значительно уменьшилось.
Сейчас меньше трети членов УЕФА имеют какие-то сомнения по поводу нашего участия в официальных соревнованиях», – сказал президент РФС.
Россия с 2022 года отстранена от всех соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА.
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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