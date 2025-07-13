Глава РФС Дюков: «Количество федераций, выступающих против участия России, значительно уменьшилось. Меньше трети членов УЕФА имеют какие-то сомнения»

Александр Дюков высказался о странах, выступающих против возвращения России.

«Я знаю и вижу, что количество федераций УЕФА, которые выступают против нашего участия в официальных соревнованиях, значительно уменьшилось.

Сейчас меньше трети членов УЕФА имеют какие-то сомнения по поводу нашего участия в официальных соревнованиях», – сказал президент РФС .

Россия с 2022 года отстранена от всех соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА.