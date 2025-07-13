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Дюков о расследовании после заявления Федорищева: «Провели анализ матчей «Крыльев» за последний год, ничего системного не обнаружили»

Александр Дюков рассказал о ситуации с расследованием матчей «Крыльев Советов».

В ноябре 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что один из функционеров «Крыльев» сообщил ему о долге в 36 млн рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». По словам чиновника, в этой деятельности могут быть замешаны порядка 10 клубов Мир РПЛ. Позже стало известно, что по заявлению губернатора возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

РФС до сих пор проводит расследование после слов Федорищева о 36 миллионах?

— У меня нет новой информации. Было обращение в правоохранительные органы, они ведут расследование. Мы всю информацию, которая у нас была, в правоохранительные органы передали. 

Мы также провели анализ всех матчей «Крыльев» за последний год. Были ошибки как в пользу «Крыльев», так и против, но ничего системного мы не обнаружили, — сказал глава РФС.

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ДаОренбург
Нет, надо было «Урал»Урал
Вот бы лигу из 15 командпремьер-лига Россия
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoКрылья Советов
logoВячеслав Федорищев
logoРФС
logoсудьи
logoАлександр Дюков
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