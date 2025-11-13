  • Спортс
  • «МЮ» интересуется Адейеми на фоне ситуации с его контрактом в «Боруссии». У вингера напряженные отношения с Ковачем (Bild)
11

«Манчестер Юнайтед» следит за Каримом Адейеми из «Боруссии».

«Манчестер Юнайтед» следит за вингером Каримом Адейеми на фоне ситуации с его контрактом с дортмундской «Боруссией». 

23-летний нападающий с 1 октября не отметился результативными действиями на поле. Сообщается, что его отношения с главным тренером Нико Ковачем испортились – дело дошло до публичного конфликта.

25 октября, во время матча с «Кельном» (1:0), Адейеми кинул бутылку с водой в сторону скамейки, когда был заменен. Ковач осудил поступок игрока. «Я считаю, это лишнее. Злиться – нормально, но такое поведение неприемлемо. Он взрослый человек», – сказал Ковач. 

Контракт Адейеми рассчитан до 2027 года, и его окружение требует нового долгосрочного соглашения с правом выкупа на уровне 70 миллионов фунтов. Обычно «Боруссия» не прописывает отступные в контрактах, однако в данном случае клуб может сделать исключение.

Как информирует Daily Mail со ссылкой на Bild, «Манчестер Юнайтед» проявляет серьезный интерес к ситуации. Адейеми недавно подписал соглашение с агентом Жорже Мендешем, который имеет прекрасные связи в «Юнайтед» и участвовал в переходах Лени Йоро и Мануэля Угарте.

Мендеш, как полагают источники, может сыграть ключевую роль в возможном переходе Адейеми из «Дортмунда» в «Манчестер».

Всего в составе «Боруссии» Карим провел 121 матч, забил 29 голов и сделал 22 результативные передачи.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Daily Mail
