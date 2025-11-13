Пименов о «Локомотиве» в РПЛ: «Без Батракова и Воробьева будут бороться за 5-е место. У команды зависимость от них, это очень большая проблема»

Руслан Пименов: без Батракова и Воробьева «Локо» будет бороться за 5-е место.

Бывший форвард «Локомотива» Руслан Пименов указал на зависимость команды от полузащитника Алексея Батракова и нападающего Дмитрия Воробьева .

«С «Оренбургом » у «Локомотива » (0:1) была очень тяжелая игра. Железнодорожники готовы бороться за чемпионство, при этом есть большая зависимость от Батракова и Воробьева. Было очень заметно отсутствие Димы и Леши в этом матче.

Для клуба это очень большая проблема. Если «Локомотив» этих двух игроков потеряет, то будет бороться за пятое место», – заявил Пименов.

Сейчас железнодорожники идут четвертыми в турнирной таблице Мир РПЛ с 30 очками.