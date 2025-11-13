Винисиус про Анчелотти: «Сборная развивается, появился четкий стиль. Мечта Карло – выиграть ЧМ и осчастливить бразильцев. Права на ошибку не будет, мы должны вернуть себе заслуженную славу»

Винисиус про Анчелотти: мы должны вернуть Бразилии славу.

Винисиус Жуниор поделился впечатлениями от работы под руководством Карло Анчелотти в сборной Бразилии.

«С Анчелотти мы развиваемся, у команды появляется четкий игровой стиль. Будет очень важно найти баланс перед ЧМ. Нам всем нужно настроиться на чемпионат и понять, что у нас появился шанс.

Где бы Анчелотти ни работал, он делал одно и то же: вселял уверенность в футболистов и выжимал из них максимум на идеальных для них позициях.

Он всегда говорит, что его мечта – осчастливить бразильцев, вернуть полный радости футбол, который для нас характерен, и выиграть ЧМ. Он вселяет в нас спокойствие и уверенность, напоминает нам, что в нас уже есть страсть, необходимая для ношения этой футболки. Нам просто нужно победить, чтобы его работа получила заслуженное признание.

Мы наслаждаемся процессом. Каждый матч – шанс стать сильнее и понять требования тренера. Во время ЧМ права на ошибку уже не будет, мы должны быть готовы вернуть Бразилии заслуженную славу», – сказал вингер «Реала» в интервью медиаслужбе сборной.