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Глава РФС Дюков о лимите: «На легионеров приходится 3-4% в российских лигах. Видим много молодых игроков, которые получают практику и вызываются в сборную»

Александр Дюков высказался на тему возможного ужесточения лимита на легионеров.

– Видите вообще вероятность ужесточения лимита в следующем сезоне?

– Я знаю позицию клубов, она понятна. Когда принималось решение по действующему лимиту, это было консолидированное решение клубов и РПЛ. Исходим из того, что, в целом, если взять количество футболистов-профессионалов, которые зарегистрированы и выступают в российских лигах, на легионеров приходится порядка 3-4 процентов.

– Даже сейчас?

– Да. Нужно учитывать и то, что та квота на легионеров, которая есть, не является обязательной для исполнения. Мы видим большое количество молодых игроков, которые получают игровую практику, прогрессируют, вызываются в национальную сборную, – сказал президент РФС.

Сейчас клубы Мир РПЛ могут включать в заявку на сезон не более 13 легионеров, одновременно на поле могут находиться не более 8 таких футболистов.

«Оренбург» взяли в РПЛ на место «Торпедо» – справедливо?7085 голосов
ДаОренбург
Нет, надо было «Урал»Урал
Вот бы лигу из 15 командпремьер-лига Россия
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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