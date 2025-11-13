Соболев о Тедеско: «Послали друг друга на три буквы как-то. У меня мениск заклинивало, говорю: «Не могу не поехать в сборную». Он: «Тогда больше не играешь у меня». Отвечаю: «Ну, тогда ты идешь…»

Александр Соболев: с Тедеско послали друг друга на три буквы, была ситуация.

Александр Соболев рассказал о конфликте с Доменико Тедеско в «Спартаке », когда тренер не хотел отпускать форварда в сборную России из-за состояния здоровья.

– У тебя было много тренеров. Кого бы ты выделил?

– Тедеско мне очень нравился как тренер.

– Чем? Упражнения, тактика, психология?

– Он и психолог, и упражнения у него были интересные. Он понимал, когда надавить на команду, когда не надавить, когда в перерыве разгромить все. По-моему, играли с «Локомотивом », я сидел [в раздевалке в перерыве], а у меня мусор под ногами, он мусорки эти пинал. А где-то проигрывали 0:2 – он заходил и спокойно говорил. Он чувствовал.

У нас с ним тоже была ситуация, когда мы друг друга послали на три буквы. Мы играли с «Уралом», по-моему. У меня колено болело, мениск заклинивало уже, перед операцией. И он мне говорит: «В сборную не едешь».

Я говорю: «Я не могу не поехать в сборную». Он говорит: «Тогда ты больше не играешь у меня. Зеро минут! Пока я главный тренер, ты не играешь».

Я говорю: «Ну, тогда ты идешь…» Закрыл дверь и ушел. На следующий день мы с ним поговорили, в следующей игре с «Уралом » я два забил, и в сборную поехал, и со сборной – на операцию, – сказал Соболев в подкасте с Андреем Аршавиным и Владиславом Радимовым .

