Александр Дюков: «Стараемся организовать приезд Чеферина в Россию. Хотим пригласить его на какой-то матч»
Александр Дюков заявил о намерении пригласить Александера Чеферина в Россию.
«Мы стараемся организовать приезд Чеферина в Россию. Хотим пригласить его на какой-то матч», – сказал президент РФС.
Чеферин занимает пост главы УЕФА с 2016 года. В 2023 году словенец был переизбран на этот пост.
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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