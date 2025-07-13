Александр Дюков: «Стараемся организовать приезд Чеферина в Россию. Хотим пригласить его на какой-то матч»

Александр Дюков заявил о намерении пригласить Александера Чеферина в Россию.

«Мы стараемся организовать приезд Чеферина в Россию. Хотим пригласить его на какой-то матч», – сказал президент РФС .

Чеферин занимает пост главы УЕФА с 2016 года. В 2023 году словенец был переизбран на этот пост.