  • Соболев о хейте фанатов: «Я провоцирую, но меня же оскорбляют. Специально это делаю»
18

Соболев о хейте фанатов: «Я провоцирую, но меня же оскорбляют. Специально это делаю»

Александр Соболев о хейте: я провоцирую, специально это делаю.

Форвард «Зенита» Александр Соболев ответил на вопрос о своей публикации после гола в матче с ЦСКА (1:1) в 3-м туре Мир РПЛ. Соболев сравнял счет на 76-й минуте.

– Жест в матче с ЦСКА ты выложил с подписью: «Петушиный?» Что ты имел в виду?

– Это же Жириновский, вы знаете.

– Поясни нам, мы старые.

– Есть старое видео, Жириновский выходит с машины, рассказывает, там кто-то кричит, и он: «Петушиные крики».

– Ты имел в виду кого, тех, кто тебя хейтит?

– Ну да.

– Смотри, ты ведь провоцируешь.

– Я провоцирую, конечно. Но меня же оскорбляют, ну, не оскорбляют… А я специально это делаю, чтобы вы еще больше [продолжали], – сказал Соболев в подкасте с Андреем Аршавиным и Владиславом Радимовым. 

Соболев о прозвище и намеренных нырках: «Дельфин» и «дельфин», мне без разницы. Хоть «кит»! Любой форвард так делает»

