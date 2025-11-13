Соболев о хейте фанатов: «Я провоцирую, но меня же оскорбляют. Специально это делаю»
Форвард «Зенита» Александр Соболев ответил на вопрос о своей публикации после гола в матче с ЦСКА (1:1) в 3-м туре Мир РПЛ. Соболев сравнял счет на 76-й минуте.
– Жест в матче с ЦСКА ты выложил с подписью: «Петушиный?» Что ты имел в виду?
– Это же Жириновский, вы знаете.
– Поясни нам, мы старые.
– Есть старое видео, Жириновский выходит с машины, рассказывает, там кто-то кричит, и он: «Петушиные крики».
– Ты имел в виду кого, тех, кто тебя хейтит?
– Ну да.
– Смотри, ты ведь провоцируешь.
– Я провоцирую, конечно. Но меня же оскорбляют, ну, не оскорбляют… А я специально это делаю, чтобы вы еще больше [продолжали], – сказал Соболев в подкасте с Андреем Аршавиным и Владиславом Радимовым.
Соболев о прозвище и намеренных нырках: «Дельфин» и «дельфин», мне без разницы. Хоть «кит»! Любой форвард так делает»